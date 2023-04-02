إيلي اسود يرد على جعجع: هذا القول هو لقائد معركة زحلة!

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رد القيادي السابق في القوات اللبنانية إيلي أسود على ما قاله رئيس "القوات" سمير جعجع بخصوص معركة زحلة في ذكراها الثانية والأربعين.



وقال أسود: "عم تقرب عالحقيقة حكيم، من قال عبارة "سيدي الرئيس نُفذ الامر" معروف، وهو كان قائد معركة زحلة".

وأضاف أسود في تصريح له على "فايسبوك": "كلنا قاومنا وناضلنا في اماكن مختلفة، ان ما ينقصنا فقط جرأة قول ما حصل فعلا" في زحلة وفي سواها بوضوح تام امام الرأي العام، وعدم التركيز المقصود والمتمادي على طمس تاريخ الرفاق، هكذا نستحق جميعا" بجدارة تضحيات من غاب ، واحترام من بقي..."