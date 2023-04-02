الديار: جلسة للحكومة؟... ولبنان تجنب مخاطر انعزاله عن العالم

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما تردد ان الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل . اكتفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة بالقول لـ» الديار» ان اللجنة الوزارية المكلفة بدرس ازمة القطاع العام والوضع المالي ستجتمع الاثنين (غدا) لبحث هذا الموضوع ومواضيع اخرى ملحة.

وردا على سؤال حول موعد جلسة مجلس الوزراء قال ان ما لدينا حتى الان هو موعد اجتماع اللجنة المذكورة .

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يدعو ميقاتي بعد اجتماع اللجنة الى جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة بحث مشكلة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الى جانب وضع موظفي اوجيرو بعد ان طالب وزير الاتصالات جورج قرم بجلسة طارئة لهذه الغاية .

وقد تجنب لبنان امس مخاطر توقف انعزاله عن العالم على صعيد الانترنت بعد نجاح المساعي في تعليق اضراب موظفي اوجيرو الى حين انعقاد جلسة مجلس الوزراء .

وعلمت الديار انه الى جانب الجهود التي بذلها الوزير قرم لوقف الاضراب، فان اتصالات جرت على اعلى مستوى ادت الى اقناع نقابة الموظفين باعلان تعليق الاضراب.

وشارك في هذه الجهود رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي الذي دعا الى عقد جلسة للجنة غدا .