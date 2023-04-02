عناوين الصحف ليوم الأحد 2 نيسان 2023

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النهار: تعهّد ناري لجعجع و"حزب الله" يلوح بفيتو: تصعيد يُواكب التخبّط في نتائج زيارة فرنجية



الديار: مساعٍ للــــــقاء «الخـــماسي» في القاهرة او الرياض اواخر نيسان

المــــوفد القطري في بيروت غدا والانقسام الداخلي يصعّب حسم الخيار الرئاسي

ميقاتي لم يحسم جلسة الحكومة ولبنان يتجنب العزلة بعد فك اضراب اوجيرو

الأنباء الكويتية: تيمور جنبلاط: نريد رئيساً لا يُشكّل تحدياً لأحد.. وموظفو «أوجيرو» يفكون إضرابهم بعد وعد ببحث مطالبهم

المعارضة تشترط تنفيذ فرنجية «الإصلاحات» قبل الانتخابات

الشرق الأوسط السعودية: تجدد الخلاف بين حكومة لبنان ومفوضية اللاجئين بسبب النزوح السوري



الوطن السورية: أكد للوزراء الجدد أهمية التواصل والشرح للمواطنين وعدم التساهل في موضوع الفساد … الرئيس الأسد: تغيير الأشخاص ليس هدفاً بل وسيلة لرفع أداء العمل … نجاح الحكومة هو بقدر ما تحقق العدالة وتطبق القانون على الجميع