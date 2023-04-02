النهار: بعد بروز الإخفاق الذي يواجهه واقع مرشّح "الثنائي الشّيعي" فرنجيّة... رعد: واشنطن غيّرت وجهة نظرها تجاه مرشّح الرّئاسة

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بدا لافتاً غداة بروز الإخفاق الذي يواجهه واقع مرشّح "الثنائي الشّيعي" سليمان فرنجيّة أنّ النائب محمد رعد لفت إلى أنّ "هناك خبراً نُشر في إحدى الصّحف ولم يتطرّق له البعض وهو أن الإدارة الأميركية غيّرت وجهة نظرها تجاه مرشّح الرّئاسة في لبنان وهي لا تُفكّر بشخصيات ممن اعتاد عليها الجمهور اللّبناني بل تفكّر بشخصيّة لها خلفية إقتصادية".

وسأل رعد: "ماذا يعني لديه خلفيّة إقتصادية؟ يعني أنّ البنك الدولي يستطيع أن يتفاهم معه، كما صندوق النّقد الدّولي، لمصلحة التّعليمات والتّوجيهات والسياسات التي يرسمها النافذون الإستكباريّون للعالم من خلال هذه المؤسّسات الإقتصاديّة الدولية".



ولفت إلى أنّه "تحت عنوان التّواصل مع صندوق النّقد الدولي قُلنا بأنّ 3 مليارات لن تنفع البلد، فلا "تتعبوا قلبكم" ، ويجيبون بكلّ ثقة المسألة ليست مسألة مليارات بل هي فتح أبواب الدول من أجل مساعدتكم، وعليه يجب أن تركَنوا لسياسات تلك الدول من أجل أن نوفّر لكم المساعدات دائماً".