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الديار: تحركان ناشطان لكل من قطر ومصر على الخط الرئاسي

2
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الى جانب التحرك الفرنسي، برز تحركان ناشطان لكل من قطر ومصر . وعلمت « الديار» ان الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي يصل غدا الى بيروت للقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من القيادات والاطراف السياسية.


واضافت المعلومات ان زيارة الخليفي كانت مقررة منذ اسبوعين لكنها ارجئت لظروف تتعلق بالمنصب الجديد الذي تولاه مؤخرا، مشيرة الى انه زار طهران قبل زيارة لبنان .

 

وقالت انه لا يحمل مقترحات محددة حول الاستحقاق الرئاسي او الاسماء المرشحة، رغم ان الدوحة ما زالت تميل الى دعم أنتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون .

 

واشارت الى ان الخليفي يرغب في الاطلاع مباشرة من المسؤولين والاطراف اللبنانية على مواقفهم في هذا الشان لتكوين ملف متكامل للقيادة القطرية .

 

والى جانب الحراك القطري تنشط وزارة الخارجية المصرية مؤخرا من اجل تحسين فرص نجاح اللقاء الخماسي الثاني الذي يجري العمل لعقده بهدف التوافق على حسم الخيارات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي.

الديار
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