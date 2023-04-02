الديار: كل ما يكتب عن الحراك الفرنسي لا يستند الى معطيات جدية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

رئاسيًا، المعطيات المتوافرة حتى الان، حسب مصادر مطلعة، تفيد بان فرنسا بادرت مؤخرا الى تنشيط جهودها سعيا الى انتخاب رئيس الجمهورية لقناعتها بان الوضع اللبناني المتدهور لم يعد يحتمل التاجيل والمساعدات المحدودة المسكنة، وهو ينذر بعواقب خطيرة على غير صعيد .

وفي هذا الاطار بادرت فرنسا في الاسابيع القليلة الماضية الى تحرك مكثف على محورين: الاول مع اعضاء اللقاء الخماسي لا سيما مع السعودية ومصر، والثاني مع الاطراف اللبنانية من خلال السفيرة ان غريو ومن خلال اللقاءات التي اجراها ويجريها مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الاوسط باتريك دوريل مع شخصيات وزوار لبنانيين الى العاصمة الفرنسية.

مرجع بارز: ما يجري مؤشر ايجابي للاستحقاق



وفي ظل المعلومات القليلة المتوافرة عن التحرك الخارجي لا سيما الفرنسي قال مرجع نيابي بارز امام زواره « ان ما يجري اليوم هو مؤشر ايجابي مطلوب يساهم جديا في تحريك الاستحقاق الرئاسي، وعلينا انتظار استكماله والا نطلب الاحكام المسبقة على نتائجه».

واضاف « ان كل ما يكتب او ينشر حول هذا الحراك وزيارة سليمان فرنجية لباريس لا يستند الى معلومات ومعطيات جدية بقدر ما هو تكهنات متنوعة ذات طابع سياسي واعلامي محلي».