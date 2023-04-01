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جعجع في ذكرى شهداء زحلة: منقول لمحور الممانعة عالقصر ما بتفوتوا

1
APRIL
2023
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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان ايَّ مرشّحٍ من محور الممانعة، مهما كان اسمه او هويته هو الفراغ بحد ذاته، مشددا على ان من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، "يعمِلُنْ عندو"، فمن غير المسموح من الآن وصاعدا ان نسمع بحوادث انتحار او هجرة او "يندفن شعب هوي وعايش" بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد.

هذه المواقف أطلقها جعجع عقب الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء زحلة الذي أحيته منسقيّة "القوّات اللبنانيّة"، في مقام سيدة زحلة والبقاع، 

واستهل جعجع كلمته بالقول: "ع زحلة ما بيفوتوا زحلة النَّجم الما بينطال" هذا ما حصل في نيسان 1981 وهذا ما سيحصل دائما. يتغيّر اسم المعْتدي والمحتل ولكن "زحلة تبقى زحلة"، جارة قمم صنين وصانعة الأمجاد في الأزَمات والأخطار. هكذا خُلّد اسمها في سجلات التاريخ والمقاومة منذ زمن وهكذا سيبقى."

وأشار جعجع الى ان "محور الممانعة تسلّم الرئاسة مرّة، ودمَّر البلد الف مرة ومرة، لذا حان الوقت كي يبتعد ويفسح المجال امام اللبنانيين الشُرَفاء الإِصلاحيين السياديين ليُخرجوا الشعب من هذا الآتون الذي تسبب به هذا المحور، بدل ان يسعى الى حوارات لطرح مرشحين والاتيان برؤساء او الى التفاوض حول شكل الحكومة العتيدة، فهذه المرة "لن نترك الفاجر ياكل مال التاجر""، مستشهدا بقول أهالي زحلة الى جيش الأسد "ع زحلة ما بتفوتوا" ليردد: "هيك منقول لمحور الممانعة، عالقصر ما بتفوتوا".

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