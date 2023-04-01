العميد مصطفى حمدان: تعسا لوطن حكامه دمى مارقة

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، لا يقتصر على الجانب المادي في تأمين أدنى مقومات العيش الكريم، لمن قدّم العرق والدم، لأجل لبنان الوطن.

بل هو مأزق أخلاقي وطني، يتعلق بكرامة وعنفوان مؤسسة الجيش اللبناني، الذي يشكل متقاعديها قيمة وطنية في تاريخ جيشنا، وتاريخ الإنسان مستقبله.

السد الفاسد والمفسد في وجه إحقاق الحق بحقوق المتقاعدين، هو فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة والمهيمنة من خلف الستار، المرتكزة على حجر الاساس المجرم رياض سلامة الذي دمر اقتصادنا الوطني وبالتالي مستقبل أولادنا، وشريكه نجيب ميقاتي الذي يتحمل كغطاء لا دستوري ولا شرعي مفاسد هذه المرحلة.

إلى أبنائنا وبناتنا في جيشنا الوطني، بكل بساطة، جدك وبيّك عم بطالبولك بحقك فاخفض لهم جناح الذل واحموهم، وأنتم خير من يحمي أهله والوطن، ولستم أجراء عند من نهبكم وأذلكم وضيّع وطننا لبنان.

تعسا لوطن حكامه دمى مارقة

وقضاته تحت قبضة صولجانه مائعة

وعسسه شرطة قصور تحمي اللصوص المتعالية

ونوابه تشرع ايديهم للعماليق الناهبة...



