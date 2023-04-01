سفارة لبنانية .. ضحية عملية إختلاس!

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قررت وزارة الخارجية اللبنانية تعليق العمل بالسفارة اللبنانية في العاصمة الأوكرانية كييڤ لإنهاء النزيف المالي، وأرسلت موفدا لمدة 15 يوما لإنهاء دفع المترتبات المالية على السفارة من رواتب وتعويضات للعاملين فيها والمستحقات المتوجبة لأصحاب المبنى المستأجر وفض العقود معهم.



وأكدت مصادر الخارجية لـ «الأنباء» أن وراء هذا الاجراء اختلاس أموال مخصصة للسفارة، قيمتها 300 ألف دولار أميركي، بعكس ما كان شاع عن مبالغ تفوق ذلك بكثير، واكتشف أمرها، في أكتوبر 2022 الماضي، ما فرض استدعاء الوزارة للسفير علي ضاهر والمحاسب (ع. ح)، وأحيلت القضية الى القضاء المختص للتحقيق.



وأفادت المعلومات بأن عملية الاختلاس نفذها موظف إداري غير ديبلوماسي، هو الموظف «ع. ح.» الذي يقع عليه فعل اختلاس 300 ألف دولار من حساب السفارة اللبنانية المصرفي في كييڤ، مستفيدا من ضجيج المدافع في الحرب الروسية - الأوكرانية.



وتجدر الإشارة الى أن السفارة هي، الآن، بحكم المقفلة، بعد قرار وزارة الخارجية تعليق العمل فيها.