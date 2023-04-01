ابو زيد: هذا الامر لا يشبه العيش المشترك الذي أردناه ونحميه في صيدا

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أدلى النائب السابق امل ابو زيد بالتصريح الآتي: "تتكرّر الاعتداءات على مدافن الطائفة المارونية في منطقة صيدا مرّة بهدف السرقة ومرّة بهدف التكسير والتخريب الذي طال شواهد قبور ورموزاً دينية والعبث بالمقدّسات!

إن هذا الامر لا يشبه العيش المشترك الذي أردناه ونحميه في صيدا ولا يشبه لبنان ولا اللبنانيين أصحاب الأخلاق والدين خاصّةً في زمن رمضان المبارك.

إننا إذ نستنكر الفعل الدنيء هذا، نضع ما حصل في عهدة القوى الأمنية لكي تكشف الفاعلين وتعاقبهم خاصّةً ان قانون العقوبات اللبناني يجرّم التعرّض لحرمة الموت والمقدّسات والرموز الدينية وغيرها من المعتقدات والقيم والتقاليد".