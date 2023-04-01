البطريرك افرام الثاني يكرّم المطران صليبا ويمنحه لقب "ملفان اللغتين السريانية والعربية"

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‎شارك البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بالحفل التكريمي الذي أقيم في قاعة مار يعقوب السروجي في مقرّ مطرانية جبل لبنان في البوشرية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس أبرشية جبل لبنان.

خلال الحفل التكريمي، أطلق المطران مار ثاوفيلوس جورج صليبا كتابه الجديد الموسوم "أوقيانوس المواعظ والمحاضرات" في ثلاثة مجلّدات يحتوي على المواعظ والمحاضرات التي ارتجلها خلال خدمته الطويلة كمطران.

وتكريماً لجهوده وتعليمه للغتين السريانية والعربية، منح البطريرك نيافةَ المطران مار ثاوفيلوس جورج صليبا لقب "ملفان في اللغتين السريانية والعربية"، لما له من معرفة وإتقان لهاتين اللغتين.

كما ألقى رئيس الرابطة السريانية الأستاذ حبيب أفرام، ونياقة المطران مار يوسف بالي، والمونسنيور حبيب مراد والشاعر الأستاذ ميشال كعدي كلمات في المناسبة أشادوا بعلم وغنى ثقافة المطران جورج صليبا وعمله الدؤوب وخدمته المعروفة.

‎وحضر الحفل التكريمي فخامة رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميّل، وشخصيات عديدة من سياسيين ومدنيين، إلى جانب أصحاب النيافة المطارنة: مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار كريسوستوموس ميخائيل شمعون، النائب البطريركي ومدير المؤسسات البطريركية الخيرية في العطشانة، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار سويريوس روجيه أخرس، النائب البطريركي للدراسات السريانية، ومار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي وأصحاب السيادة المطارنة سلوانس مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس، ومار متياس شارل مراد، وجورج أسدوريان، والقس الدكتور جوزيف قصاب، والقس حبيب بدر والأب أندراوس الأنطوني، والأب سركيس ليباريان ممثلاً قداسة الكاثوليكوس آرام.