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أسرار الصحف ليوم السبت 01 نيسان 2023

1
APRIL
2023
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البناء

ينقل إعلاميون أميركيون عن محامي الرئيس السابق دونالد ترامب بعض ما سمعوه من مسؤولين أمنيين كبار حول إمكانية توفير الحماية اللازمة لترامب من مخاطر استهدافه رداً على اغتيال القائد قاسم سليماني إذا كان مقيداً بشروط إقامة جبرية، وفهموا أن هذا عرض صفقة لخلاصة الملاحقة القضائية.

قال دبلوماسي عربي إنّه بمثل ما كان تأزم العلاقات الغربية والعربية مع سورية سبباً لإضعاف حظوظ الوزير السابق سليمان فرنجية فإن التوجه نحو سورية فوق الطاولة عربياً وتحت الطاولة غربياً يرفع أسهم فرنجية بصفته أكثر من مجرد حليف لسورية بل لأنه صديق مقرّب من رئيسها.

الجمهورية
ـ كرّر مسؤول كبير الإستفسار للمرة الثانية من أحد السفراء حول موقف بلاده من الاستحقاق الرئاسي، فجاء الجواب: نريد للبنانيين أن ينتخبوا رئيسهم، ولسنا طرفاً في أي نقاش حول أي إسم مقترح لرئاسة الجمهورية.


ـ أبلغ مرجع سياسي زواره بأنّ لبنان مشمول حتماً بارتدادات الإتفاق السعودي- الإيراني التي تحتاج وقتاً ليس طويلاً لتبدأ بالظهور. والمراهنون على فشل هذا الإتفاق سيكونون أول الضحايا السياسيين الذين سيسقطون على جانبيه.


ـ يقول معنيون باستحقاق حسّاس إنّه دخل الفصل الأخير من المخاض، وإنّ ما يدور من اشتباكات حوله لا يعدو كونه رفع سقوف وزيادة أثمان.

اللواء

تردَّدت معلومات عن تبديل مرتقب في «بعض فريق السفراء» المكلَّف مواكبة الجهود الرئاسية في البلد.

يدور لغط متشعِّب حول زيارة مرشح رئاسي إلى عاصمة غربية معنية، ولا تعتمد المعلومات على مصادر ثقة، لجهة الأسباب والنتائج المحتملة.

أحدث إنزال الرواتب عن شهر نيسان، ولم تحوَّل بعد على سعر صيرفة الجديد (60 ألفاً) إرباكاً لدى الفئات الوظيفية المعنية، مع العلم أن المصارف على اختلافها لم تُجرِ بعد الإجراءات اللازمة.

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