عناوين الصحف ليوم السبت 01 نيسان 2023

الأخبار
ـ سوريا: كذبة «الاستثناء» الأميركي
ـ جنبلاط يخضع لتيمور ويطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة: العقدة السعودية مستمرة واللقاء الخماسي إلى الرياض
ـ تبديد 70 % من حقوق السحب... الحكومة أنفقت «الذخيرة الأخيرة» بقرارات عشوائية
ـ «عصر» ملاك السفارات في الخارج: اتهامات بالاستنسابية والطائفية
البناء
ـ بوتين: المعركة مع واشنطن… وترامب في القفص… والحرس الثوري للردّ على «إسرائيل»
ـ المقداد اليوم في القاهرة… ومصادر مصرية: ترتيبات قمة الأسد ـ السيسي قيد البحث
ـ ماكرون بعد تفويض شركاء حوار باريس يبحث مع فرنجية شروط التسوية والضمانات
الجمهورية
ـ محادثات باريس لكسر التعطيل
ـ المواقع الإيرانية بين فكَّي كماشة
ـ فرنجية في باريس: بدأت مرحلة الضمانات
ـ ريما فرنجيه لـ"الجمهورية": "منكسر كل الحواجز"
ـ إنحلال الدول وتوقيتها... النموذج اللبناني
اللواء
ـ انقسام حول مهمة فرنجية في الأليزيه.. ولغز الرواتب المحوَّلة يشغل الموظفين!
ـ ميقاتي يوعز للتحضير لجلسة للحكومة.. واعتراف أوروبي بعبء النزوح السوري
ـ ربع مليون مصلٍ أدوا الصلاة في الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
ـ ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه تهمة إليه في سابقة لرئيس أميركي
الديار
ـ زيارة فرنجية لفرنسا تخطف الاضواء وتساؤل حول النتائج
ـ قيادي اشتراكي بعد «لقاء باريس»: نظرية الرئيس التحدي سقطت والانتقال الان الى مرشح توافقي