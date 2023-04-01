عناوين الصحف ليوم السبت 01 نيسان 2023

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الأخبار

ـ سوريا: كذبة «الاستثناء» الأميركي

ـ جنبلاط يخضع لتيمور ويطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة: العقدة السعودية مستمرة واللقاء الخماسي إلى الرياض

ـ تبديد 70 % من حقوق السحب... الحكومة أنفقت «الذخيرة الأخيرة» بقرارات عشوائية

ـ «عصر» ملاك السفارات في الخارج: اتهامات بالاستنسابية والطائفية

البناء

ـ بوتين: المعركة مع واشنطن… وترامب في القفص… والحرس الثوري للردّ على «إسرائيل»

ـ المقداد اليوم في القاهرة… ومصادر مصرية: ترتيبات قمة الأسد ـ السيسي قيد البحث

ـ ماكرون بعد تفويض شركاء حوار باريس يبحث مع فرنجية شروط التسوية والضمانات

الجمهورية

ـ محادثات باريس لكسر التعطيل

ـ المواقع الإيرانية بين فكَّي كماشة

ـ فرنجية في باريس: بدأت مرحلة الضمانات

ـ ريما فرنجيه لـ"الجمهورية": "منكسر كل الحواجز"

ـ إنحلال الدول وتوقيتها... النموذج اللبناني

اللواء

ـ انقسام حول مهمة فرنجية في الأليزيه.. ولغز الرواتب المحوَّلة يشغل الموظفين!

ـ ميقاتي يوعز للتحضير لجلسة للحكومة.. واعتراف أوروبي بعبء النزوح السوري

ـ ربع مليون مصلٍ أدوا الصلاة في الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

ـ ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه تهمة إليه في سابقة لرئيس أميركي

الديار

ـ زيارة فرنجية لفرنسا تخطف الاضواء وتساؤل حول النتائج

ـ قيادي اشتراكي بعد «لقاء باريس»: نظرية الرئيس التحدي سقطت والانتقال الان الى مرشح توافقي