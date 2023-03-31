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طريق قصر بعبدا هذه المرة، لن تمر الا بإسقاط منطق الفرض.

31
MARCH
2023
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مقدمة نشرة ال OTV المسائية:

"بحسب المتحمسين لمرشح حركة أمل وحزب الله سليمان فرنجية، المسافة بين بنشعي وبعبدا لم تعد بعيدة. ولم يعد ينقص رئيس المردة إلا زيارة يقوم بها للسعودية قريبا، حتى يصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، والحادي والعشرين منذ ولادة الجمهورية وإعلان الدستور.

وبحسب الرافضين لمرشح الثنائي، فاستدعاؤه على عجل الى باريس التي استقبلت قبله وليد جنبلاط، والتي يمكث فيها مروان حمادة للمتابعة، هدفه التنصل من دعم ترشيحه، سواء بشكل مباشر، او من خلال دعوته الى البحث في مرشح ثالث.

اما بحسب المنطق، فسليمان فرنجية لا يزال حتى اللحظة مرشحا اساسيا، بقوة استمرار ترشيحه من الثنائي الشيعي.

غير ان العقبات التي تحول دون انجاز الانتخاب، فعلى حالها:

اولا، رفض سعودي معلن، ليس لشخص سليمان فرنجية، بل لرئيس يدور بالكامل في محور الثامن من آذار، وهو ما جددت تأكيده اليوم، معطيات متقاطعة، نفت قصة الزيارة للرياض، التي روجتها اوساط المردة.

ثانيا، نصاب وطني مفقود، بفعل التريث الجنبلاطي الواضح، والترقب السني الاكيد لموقف الرياض.

ثالثا، نصاب ميثاقي مغيب، بسبب الموقف الثابت لثلاثي التيار والقوات والكتائب، الى جانب عدد كبير من النواب المسيحيين المنفردين.

فهل حصل تبدل مفاجئ في المعطيات الإقليمية تجاه ترشيح فرنجية، على قاعدة التقارب السعودي-الايراني، والسعودي-السوري، وبعد الاتصال الاخير بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي؟

مؤيدو فرنجية يعتبرون ان المملكة ستقبل به عاجلا أم آجلا، وأن المسألة مسألة وقت، وأن القوات ستلبي في النهاية طلب التسهيل اذا وصل، فتقدم على تأمين النصاب ان لم يكن الانتخاب.

اما معارضو فرنجية، فيبنون على ثبات القوات حتى الآن، وتشديدها الدائم على ان قرارها الرئاسي غير مرتبط بأي عامل إقليمي، معطوفا على الصراحة المطلقة لجبران باسيل ازاء دعم رئيس المردة، ليخلصوا الى القول: هدوا البال يا جماعة، بعد ما في شي… إن طريق قصر بعبدا هذه المرة، لن تمر الا بإسقاط منطق الفرض، وضرب ذهنية التحدي، ليؤتى برئيس على اساس مشروع انقاذي متكامل، كي يخرج لبنان من النفق الطويل، وحتى لا يكون انتخاب الرئيس محطة عابرة، تماما كالانتخابات النيابية، التي لم ينخفض بعدها سعر الدولار، كما وعد جعجع."

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