مصادر رفيعة مطّلعة لـtayyar.org: لا زيارة لفرنجية للرياض بعد باريس

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غريس مخايل

نفت مصادر رفيعة مطّلعة على الملف الرئاسي أن تكون هناك زيارة لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى الرياض بعد زيارة العاصمة الفرنسية باريس. وقالت المصادر إن زيارة فرنجية لفرنسا لن تكون حاسمة على الاطلاق، مشيرة الى ان باريس ستنقل شروط السعودية وتطلب منه الاستفسار حول عدد من الإيضاحات منه، علماً أن الموقف السعودي تجاه هذا الأمر لم يتبدّل.

وفي موازاة ذلك لم يتبدل موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لا يزال يرفض مرشح تحدٍّ ويدعو الى التوافق حول اسم ثالث.

هذا بالنسبة الى المعلومات المتعلّقة بزيارة فرنجية لباريس، أما ما رشح عن زيارة جنبلاط التي سبقتها، فقد اشارت مصادر "الاشتراكي" عبر الـtayyar.org مرة جديدة الى أن جنبلاط كرّر في فرنسا ما كان طرحه في بيروت، وبأنه لم يلمس لدى الفرنسيين إصراراً على اسم فرنجية، إنما تبريرات لأسباب دعمه.