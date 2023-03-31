"لا يملك لبنان ترف الوقت"... قاسم: عنتريات الرفض والقبول لا تقدِّم حلّاً

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غرد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر":

لا يملك لبنان ترف الوقت لتكبير الحجر بالحديث عن تغيير النظام أو تعديل الطائف كأولوية. فلننجز الاستحقاقات الداهمة وبعدها يطرح من يريد إجراء تعديلات وفق الأطر الدستورية.

وأضاف: عنتريات الرفض والقبول لا تقدِّم حلّاً. إجمع عدداً كافياً من النواب حول خيارك، فإذا نجحت يكون الرئيس الذي تريد، وإذا فشلت فالرئيس الذي يختاره المجلس النيابي هو رئيس كل لبنان.

وأكمل: توجد قوى أولويتها أن تتحكم بالبلد من خلال الرئيس وإلّا فبديلها الفراغ. سيحاسب الناس المسؤولين عن إطالة الفراغ في صناديق الاقتراع.