إضراب تحذيري لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، الإضراب التّحذيري يوم الثّلثاء 4/4/2023.
وناشدت النّقابة، وزير الطّاقة والمياه "التّواصل الفوري مع الجهات المانحة، لتأمين مساعدات عينيّة ومادّيّة مستدامة للعاملين في المؤسّسة، للتمكّن من الاستمرار في تأدية واجباتهم"، موضحةً أنّ قرارهم جاء "إزاء الأزمة الاقتصاديّة المتفاقمة، وتدنّي قيمة رواتب العاملين في المؤسّسة، حتّى أضحت لا تساوي ثمن المحروقات اللّازمة لإيصالهم إلى مراكز عملهم، ناهيك عن انعدام التّغطية الصحّيّة لهم بسبب حجم التّضخّم وتمنّع المستشفيات عن استقبالهم للأسباب المعروفة، شأنهم شأن كلّ الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، وبما أنّ الحلول المقترحة من الحكومة من زيادات على الرّواتب لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، ومفاقمة التّضخّم من خلال طبع العملة ومزيد من تدنّي قيمتها الشّرائيّة في ظلّ أفقٍ ورؤيةٍ مسدودين".