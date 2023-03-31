اتصال هاتفي انقذ امرأة من تعنيف زوجها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 26-03-2023، ورد اتصال الى غرفة عمليات طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي حول اقدام شخص على تعنيف زوجته في محلة جبل محسن.

على الفور، وبعد التنسيق بين الغرفة المذكورة وفصيلة القبة، توجّهت دورية من هذه الفصيلة بمؤازرة من إحدى دوريات سرية طرابلس الى المكان، وعند الدخول إلى المنزل، كانت تفوح رائحة دخان حشيشة الكيف، ووجدوا امرأة قد تعرضت للتعنيف، وألقوا القبض على زوجها، ويدعى: ج. ع. (من مواليد عام 1985، سوري)

الذي تبيّن أنه يقوم بترويج المخدرات وتعاطيها، وبتفتيش مكان اقامته، عُثِرَ على مسدّس حربي، حقيبة بداخلها كمية من حشيشة الكيف وزنها حوالى 2 كلغ، 59 حبة مخدّرة، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره 1,357 دولارًا أميركيًا و4 ملايين ليرة لبنانية، و10،000 ليرة سورية.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختصّ”.