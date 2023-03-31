إليكم طقس أحد الشّعانين!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وتحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1600 متر، خلال ساعات الصباح الاولى، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات صباحا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستقر الطقس تدريجًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، فيتحول الى ربيعي ابتداء من فترة الظهيرة مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبيا دون معدلاتها الموسمية وتبدأ بالارتفاع التدريجيي بدءا من يوم الاحد على ان ترتفع بشكل ملحوظ الثلاثاء تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي.

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية صباحا، يتحول تدريجًا خلال النهار الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة على الجبال والساحل، وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ما يؤدي الى تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى في المناطق الداخلية وعلى الطرق الجبلية على ارتفاع 1300 متر، كما يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية و تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية على ارتفاع 1600 متر، خلال ساعات الصباح الاولى، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات صباحا.

الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول ظهرا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ليلا.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والساحلية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية ورياح ناشطة في الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و30كم/س .

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و55 %.

– حال البحر: مائج (ارتفاع الموج 1.2 متر)، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,28

– ساعة غروب الشمس: 17,57