كلودين عون: إن تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوّجة الترشّح في بلدتها الأم يعتبر خطوة إيجابية تعزّز وتشجّع مشاركة النساء

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كلودين عون من بيت بيروت ومجمع الشياح الثقافي الرياضي، خلال استكمال سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الالمانية:

تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التدريبية مع سيدات راغبات في الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، باللقاء الثاني في بيت بيروت والثالث في مجمع الشياح الثقافي الرياضي.

ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسة لقاءات ستقام في عدد من البلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، في إطار مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي في لبنان" ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والإقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالشراكة مع

‏Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

وبتمويل من الحكومة الألمانية.

شارك في اللقاء الأول السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية، والسيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة كاتي الشامي رئيسة لجنة البيئة في الهيئة، ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانيات.

أما اللقاء الثاني فشارك فيه السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية، والأستاذ ادمون غاريوس رئيس بلدية الشياح، وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة فيكي عازار رئيسة مصلحة شؤون المحافظات والأقضية والمجالس المحلية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية - وزارة الداخلية والبلديات، والسيدة ريما الخوري يوحنا رئيسة قسم التنسيق في دائرة المرصد البلدي المحلية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية - وزارة الداخلية والبلديات، ومشاركات من عدد من البلدات اللبنانيات.

ترمي هذه اللقاءات إلى تعميق المعرفة بقانون البلديات وبمهام المجالس البلدية وإلى الإضاءة على القيمة المضافة لمشاركة النساء في العمل البلدي، كما تتمحور حول تعزيز المهارات القيادية والتدريب على فنّ التواصل والخطابة لدى المشاركات.

وخلال اللقاء قالت السيدة عون: "نتابع اليوم سلسة اللقاءات التي ستقام في عشر بلديات موزعة على المحافظات اللبنانية كافة والتي تتمحور حول تعميق المعرفة بقانون البلديات وبمهام المجالس البلدية إضافةً إلى تعزيز المهارات القيادية، والتي تنظّم من قبل الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الألمانية."

وأضافت السيدة عون: إن تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوّجة الترشّح في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج وذلك بناءً على اختيارها، تعتبر خطوة إيجابية تعزّز وتشجّع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعّل دورهنّ في الشأن العام وإنماء بلداتهنّ."

وتابعت: "إن المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي هي من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، فمشاركة النساء إلى جانب الرجال بشكل متوازن في اتخاذ القرار وصنعه، تلبي حاجات وخصائص مختلف فئات المجتمع".

وخلال اللقاء قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجزاً عن قانون البلديات ومهام المجالس البلدية وأهمية مشاركة المرأة في العمل البلدي.

بعدها قدّمت الدكتورة ريتا معوشي المستشارة في التربية والتدريب المهني عرضاً حول الأهداف العامة من سلسلة التدريبات، إضافة ً إلى مهارات التخطيط والتنظيم وكيفية تخطيط حملة اجتماعية سياسية توعوية تثقيفية جماهيرية. كذلك استعرضت د.معوشي مهارات التواصل الفعّال ووسائل جمع الملاحظات وكيفية متابعتها. وتمّ عرض مهارات التفاوض، مفهومه وأنواعه في العمل السياسي وتقنيات بناء الحجّة وكيفية تحديد المكاسب، كما تمّت الإضاءة على مهارات القيادة في الشأن العام