living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محنة متعاقدي “اللبنانية”: القبض الشهري مؤجّل!

31
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعمل الأساتذة المتعاقدون “بالساعة” في الجامعة اللبنانية، حرفياً، باللحم الحيّ. هم محرومون من كلّ أشكال الأمان الوظيفي، بما في ذلك “القبض الشهري” الذي حُسدوا عليه قبل نحو شهرين، عندما قرّر مجلس الوزراء في “جلسة 6 شباط” تحويل عقود المصالحة إلى عقود نظامية، بما يسمح بتقاضي الرواتب شهرياً، بدلاً من “تحويلة” مالية سنوية واحدة غير منتظمة لا تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة لبنانية.

دخول القرار حيّز التنفيذ يتطلب، بحسب مصادر “حراك الأساتذة المتعاقدين” لـ”الأخبار”، رحلة طويلة واعتماد آلية إدارية معقّدة قد يستغرق إنجازها شهوراً عدة، ويؤدي بموجبها الأستاذ دور معقّب المعاملات، إذ عليه أن يجمع شخصياً إفادات من كلّ الكليات والفروع التي درّس فيها، كي تحضر الملفات وتُرفع من الكليات إلى العمادات، ومن ثم تمرّ عبر رئاسة الجامعة إلى وزير التربية، ويوقّعها الوزير والرئيس اللذان يقومان بمهام مجلس الجامعة، قبل أن تعود إلى الكلية بالتراتبية نفسها، علماً أن عمادات الكليات لا تستطيع أن ترفع ملفات الأساتذة ما لم تكتمل لديها من كلّ الفروع. وبهذا المعنى فقد أمّنت بعض الكليات أوراقها، فيما بعضها الآخر لا يزال ينتظر.

تقول المصادر إن الأساتذة المتعاقدين يصرفون على الجامعة، بالنظر إلى أنهم يدفعون ثمن محروقات أكثر مما يقبضون. ويحدث أن يتكبّد الأستاذ، تلبية للتعليم الحضوري، عناء الذهاب إلى صفه، والذي قد يكون في محافظة أخرى لمكان سكنه، ليكتشف أن طلابه لم يحضروا لعدم امتلاكهم القدرة على الوصول. يقطن أحد الأساتذة في بيروت، فيما نصابه التعليمي موزّع بين الفرعين الأول (الحدث) والرابع (زحلة) لكلية الحقوق والعلوم السياسية. يدفع مليوني ليرة بدل استهلاك البنزين ليقبض مليون ليرة ثمن الساعات المنفّذة.

الحلول التي قُدّمت للتخفيف من أعباء تنقّل الأساتذة، ومنها تبديل الأساتذة بين الفروع بحسب قرب الكليات من أماكن السكن، لم تنجح في كثير من الأحيان، ولا سيما عندما تكون هناك اختصاصات نادرة يدرّسها أساتذة معيّنون، وعندما يرفض أساتذة التخلي عن مواد درّسوها لسنوات. كذلك فإن طلب بعض الأساتذة التحوّل إلى التعليم “أونلاين” اصطدم برفض إدارات بعض الفروع.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   