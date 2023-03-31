الشرق الأوسط: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق

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الشرق الأوسط: استهدفت غارات إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، وهي ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف إسرائيلي فجر الخميس قرب العاصمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إنه «في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق».

وأضاف المصدر: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها»، مشيراً إلى أن «العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.