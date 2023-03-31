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عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 آذار 2023

31
MARCH
2023
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الأخبار: الناهبون يعرضون لبنان للبيع

باريس تستضيف فرنجية: دعم أم اعتذار؟

صيرفة تشلّ القطاع العام وسلامة ينفض يده من تثبيت السعر

قطر تنافس فرنسا في الملف الرئاسي

فلسطين تحيي يوم الأرض: غليان متدرج مع أيام رمضان

 

 

 


الديار: باريس تشغل محركاتها الرئاسية وواشنطن توبّخ المسؤولين اللبنانيين
ماكرون يسعى لتليين الموقف السعودي وبري يراهن على «بوانتاج» الاصوات
حزب الله يفكك «لغم» المطار والحكومة تلجأ «للعصا والجزرة» مع «اوجيرو»

 

 

 


نداء الوطن: باريس تستدعي فرنجية... وفريقه الرئاسي "قلق" من التقارب الإيراني-السعودي
"صفعة" صفقة المطار: "حزب الله" يلحس توقيع وزيره!

 

 

 



النهار: الاحتدام المطلبي يتصاعد وسقوط صفقة المطار

 

 

 

 


الجمهورية: فرنجية في باريس

 

 

 

 

اللواء: انتفاضة القطاع العام: إنقاذ الدولة بإنقاذ الرواتب!
واشنطن تكرّر: لا خروج من الأزمة إلا عبر صندوق النقد.. وفرنجية يلتقي مستشار ماكرون اليوم

 

 

 

 

البناء: موسكو تترأس مجلس الأمن في نيسان… وتصعيد مع واشنطن بعد توقيف «مراسل جاسوس» نتنياهو والحلفاء متمسكون بالتعديلات… ويفشلون بحشد أكثر من 10 % من حشود المعارضة حمية: حزب الله لإنهاء عقد المطار… عفيف: من القرية الكبرى إلى القرى الصغرى إيقاع أميركي

 

 

 

 


l'orient le jour: En pleine polémique sur l’heure, le silence prudent du Hezbollah

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