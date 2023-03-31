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أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 آذار 2023

31
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال ديبلوماسي غربي إن باريس تبلّغت من واشنطن والرياض دعم حل توافقي للرئاسة. وفي هذا السياق جاءت دعوة باريس للوزير سليمان فرنجية وواشنطن مهتمة بعدم استفزاز حزب الله في لبنان كي لا يردّ بحرب على «إسرائيل»، والرياض تلتقي مع واشنطن وباريس بعدم الارتياح للتلويح بالتقسيم.

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن الذين يحتفلون بإلغاء عقد وزارة الأشغال كانتصار لهم لم ينتبهوا أن الوزير امتثل لقرار حزب الله والحزب لم يتراجع عن مواقف نظمت عليه بسببها حملات أقوى مثل موقفه من انتخاب العماد ميشال عون ولم يتراجع بسبب حملة بل بسبب قناعة بتقديم المثال بالامتثال للقانون.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
في مجالس روحية يُسجَّل «عتب صامت» على مرجعية روحية، كان لها دور لافت في إثارة قضية، لم تكن بالحجم الذي يستأهل هذا الدور..

 


لغز
تمضي عاصمتان فاعلتان في الاقليم في ترتيب أوراق المرحلة المقبلة، على طريقة «استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان»..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

أبلغ أحد المرشحين المطروحين أنه سيقوم بجولة على الحلفاء لحسم الأمور ولن ينسحب من السباق قبل التأكد من إبرام تسوية ترضي فريقه.

 

تبين أنّ أكثر من حزب يعدّ العدة للانتخابات البلدية وكأنها ستجرى في موعدها وقد تمّ تشكيل لجان مناطق استعداداً للاستحقاق.

 

لوحظ غياب سفير دولة بارزة عن الحراك الرئاسي ما فسّر على أنّ الحسم الرئاسي لا يزال بعيد المنال.

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