اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي: لماذا لم ينكر الوزير ما جاء في بيان لبنان القوي؟

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أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، بيانا جاء ردا على رد وزير التربية عباس الحلبي في نشرة اخبار الجديد المسائية اليوم الخميس، والذي "نكر فيه اي تعاقد جديد مستكملا النكران بأن رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين خارج التعليم في وزارة التربية".

وأضاف البيان أن "التعاقد مع 800 أستاذ جاء استنادا الى بيان تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في 28 اذار 2023. فلِمَ لم يرد الوزير الحلبي على بيان التكتل وجاء رده موجها الى رئيسة اللجنة الفاعلة التي أشارت في بيانها ان خبر التعاقد نشر في بيان التكتل".