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بوحبيب اختتم زيارته الأردنية: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وحل قضية النزوح السوري

30
MARCH
2023
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إختتم وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور عبدالله بو حبيب زيارته الى المملكة الأردنية بلقاء مع عدد من ابناء الجالية اللبنانية.
اللقاء الذي أقيم في سفارة لبنان في عمان حضره رئيسة "الرابطة الاردنية-اللبنانية"، سامية الصلح منكو، ورئيس "اللجنة الادارية" للجالية، فؤاد أبو حمدان، ورئيس "منتدى الاعمال الاردني-اللبناني"، نسيم الدادا، وراعي أبرشية مار شربل المارونية في عمّان، الخوري جوزف سويد، وممثل منظمة" الفاو" في الاردن، نبيل عسّاف، وعدد كبير من أبناء الجالية.

 بوحبيب

و شدد الوزير بوحبيب خلال اللقاء على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت"، وعلى "حل قضية النزوح السوري الذي يشكل عبئا كبيرا  على الاقتصاد اللبناني وبات يهدد الاستقرار ومستقبل البلد وهويته".

وكان بو حبيب التقى في السفارة اللبنانية مع كل من سفيري مصر وفرنسا وممثلة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن وتطرق الحديث إلى مشروع الربط الكهربائي مع الاردن واستقدام الغاز من مصر، والشروط التي يضعها البنك الدولي للتمويل، الى جانب قضية النازحين السوريين في لبنان وعدم تفهم بعض المجتمع الدولي للموقف اللبناني في هذا الملف.

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