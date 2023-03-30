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حجار امام وفد من الاتحاد الاوروبي: من الضروري تنظيم مؤتمر مخصّص لعودة النازحين إلى سوريا أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة.

30
MARCH
2023
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إستقبل وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار مفوّض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش على رأس وفدٍ من الإتحاد الأوروبي، حيث إستمع إلى مشاهدات الوفد خلال زيارته إلى لبنان. بدوره، قدّم حجّار شرحاً مفصّلاً للأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الحالية، بالإضافة إلى نظرة الدولة اللبنانية لملفّ النازحين السوريين. وفي هذا الإطار، أوضح حجّار بأن لبنان قدّم دعماً كبيراً للنازحين منذ 11 عاماً، علماً أن صفة النزوح لا تنطبق على كل السوريين الموجودين في لبنان، إذ أن قسماً كبيراً منهم يتنقّل بين البلدين بحريّة ويتلطّى خلف صفة "النازح" للإستفادة المادية. وأطلع حجّار الوفد على ضرورة تنظيم مؤتمر مخصّص للبحث بهذا الملفّ، يبدأ بقراءة معمّقة للأسباب المتعدّدة لوجود السوريين في لبنان والإنطلاق منها للبحث عن حلول جديّة لهم، بهدف عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة.
وعلى الصعيد السياسي، وتحديداً الإستحقاق الرئاسي، أكّد حجّار على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، لافتاً إلى أن أزمتنا في لبنان هي في النظام، وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يكون وحده الحلّ لمشاكلنا، متمنياً أن يلتقي اللبنانيين على إيجاد حلول جديّة ومستدامة.

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