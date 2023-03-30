الخارجية الأميركية تصدر بياناً عن لبنان.. هذا ما جاء فيه!

A + A -

دعت الخارجية الأميركية اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرة إلى أن “قادة لبنان يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها”.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف لشؤون الشرق الأدنى إلى أن “مخرج لبنان الوحيد من أزمته هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ولفتت الخارجية إلى أن “الاتفاق بين السعودية وإيران قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان وفي المنطقة كلها”. وأضافت: “شددت في بيروت على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش”، موضحة أنّ “مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا”.