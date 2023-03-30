بويز للـtayyar.org: المحاكم الأميركية كما اللبنانية تثبت براءة باسيل، وسنتقدّم بدعوى!

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بعدما أصدرت محكمة فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية حكمها النهائي في الدعوى المقدمة من لارا منصور وايلي سماحة بوجه النائب جبران باسيل قاضيةً بردّ الدعوى عنه لعدم القانونية، معلنةً عدم اختصاصها، أكّد الوكيل القانوني للنائب باسيل ماجد بويز للـtayyar.or أنه بعدما فشل سماحة ومنصور بإثبات مزاعمهما الواهية لناحية اختطافهما وتعذيبهما في لبنان بعد صدور قرار عن المحاكم اللبنانية قضى بكذب وزور وزيف إدلاءاتهما، وبعد أدانتهما بجرائم اختراق الاخبار الكاذبة والمس بهيبة الدولة، حاولا أيضاً الادلاء بنفس المزاعم أمام المحاكم الاميركية زاعمين خطفهما وتعذيبهما وانتهاك حقوق الانسان لايلاء المحاكم الاميركية الصلاحية للنظر في النزاع، الا أن تلك المحاكم قضت أيضاً بعدم صلاحيتها للنظر في النزاع بعدما لم يثبت لها وجود أي انتهاك لحقوق الانسان.

وأضاف بويز أنه بذلك، يكون القضاء اللبناني والقضاء الاميركي قد أعلنا براءة النائب جبران باسيل مما هو منسوب اليه.

وأشار بويز الى أن باسيل سيتقدّم بدعوى قضائية للمطالبة بالتعويض نتيجة الاذى الذي لحق به معنويا وسياسياً، مضيفا:"مرة جديدة تنتصر الحقيقة، وسنعمل دوماً لجلائها في كل مرّة يحاولون إخفائها بالكذب والافتراء".