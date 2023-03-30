جولة لطلاب صور على محمياتها الطبيعية...من تنظيم اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور

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نظمت "اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور"، بالتعاون مع مؤسسة ENSERES "تعزيز المرونة الاجتماعية - البيئية في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، الممولة من الإتحاد الاوروبي ، جولة ميدانية توعوية لطلاب مدرسة "ايليت" الفرنسية ولعدد من مدارس صور للتعرف على محمية صور الطبيعية. حيث جال الطلاب على المحمية وتعرفوا على ثرواتها الطبيعية والبيئية، وعن المحمية واهميتها واستمعوا الى شرح من مختصين في مجال البيئة.



واشار المهندس معين حلواني ممثل رئيسة اللجنة الدولية للحفاظ على صور مها الخليل الشلبي الى "ان هذه الجولة والزيارة تأتي للمشروع التي اطلقته اللجنة بالتعاون مع مؤسسة ENSERES "- البيئية في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط" وهي توعوية للطلاب للتعرف على محمية صور واهميتها البيئية". وقال: "تهدف الجولة الى خلق الوعي عند الطلاب والاجيال الناشئة، وتعزيز معرفتها البيئية من حيث تنوعها بالثروات الطبيعية والحيوانية الزراعية والتاريخية، في إطار التنمية المستدامة، ولتعرف الطلاب عن الثروة البيئية والحيوانية في المحمية، سيما الاهتمام بالسلاحف البحرية التي تضع بيوضها على شاطئ المحمية".



واشار الى "ان اللجنة تنظم مسابقة عن المحمية لاكثر من 600 طالب من مدارس صور، حيث ستمنح جائزة مالية لطالبين يكتبان افضل نصين عن المحمية.



وقدم مدير المحمية في صور حسن حمزة شرحا للطلاب عن أهمية المحمية والحفاظ عليها كونها كنزا بيئيا يجب الحفاظ عليه، سيما الاهتمام بالسلاحف واهميتها في التوازن البيئي".



وشكرت منسقة مدرسة ايليت الفرنسية الاستاذة نور عزالدين الجمعية والقيمين عليها لمشروعها البيئي التي تقدمه للطلاب، معبرة عن رؤيتها الميدانية المحمية واهميتها وابدت اعجابها وطالبت بالحفاظ عليها وايلائها الاهتمام الاكبر من قبل الدولة كون المحمية تتمتع بأهم شاطئ رملي في لبنان وشرق حوض المتوسط".