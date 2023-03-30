الجامعة اللبنانية حددت عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح

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أعلنت الإدارة المركزيّة في الجامعة اللبنانية، في مذكّرة إداريّة تتعلّق بتحديد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد للعام 2023، أنّ "بمناسبة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطّوائف الكاثوليكيّة والطّوائف الأرثوذكسيّة، تُعطَّل الدّروس والأعمال الإداريّة في الوحدات والفروع والمراكز الجامعيّة كافّة والإدارة المركزيّة، اعتبارًا من مساء يوم الخميس الواقع فيه 6/4/2023، لغاية مساء يوم الإثنين الواقع فيه 17/4/2023".