بطريركٌ ماروني لبناني على طريق التطويب!

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تمَّ قبول معجزة الشفاء التي تمّت على يد البطريرك اسطفان الدويهي, اليوم الخميس, من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان وهذا يعني أن الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا.



وصدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا ومؤسسة البطريرك إسطفان الدويهي بيانٌ جاء فيه, "بعواطف الشكر لله نزّف إلى أبناء رعيتنا إهدن- زغرتا، المُقيمين والمغتربين، وإلى جميع أبناء وبنات كنيستنا المارونية في لبنان والعالم، وإلى كل اللبنانيين خبر قبول مُعجزة الشفاء من قِبَل لجنة الأطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان".



وأضاف, "هذا يعني أنّ المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا".