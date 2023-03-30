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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيان جاء فيه: " بناءً على أحكام المادة 35 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام 2023".



وأضاف: "مع الإشارة إلى أنه يحق لأي شخص، إعتباراً من نهار الإثنين الواقع في 3/4/2023، الإستحصال على نُسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الإنتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية".



وتابع: "ذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الإنتخابية النهائية الخاصة بكُل دائرة إنتخابية صُغرى، لقاء بدل يساوي 300.000 ل.ل يُستوفى بطوابع مالية، أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم (على سبيل المثال OMT ،Wish Money ،Bob finance)".