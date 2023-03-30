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انخفاض إضافي في درجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

30
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة الحرارات الدنيا، لذلك نحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1300متر .

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة حتى صباح غد الجمعة حيث يستقر تدريجيا ويتحول الى طقس ربيعي.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم نهارا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع احتما أمطار متفرقة وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال المساء فيتحول الى غائم جزئيا.

الجمعة: غائم جزئيا مع احتمال لأمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا خلال النهارالى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة الحرارات الدنيا، لذلك نحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الجبلية والداخلية التي على ارتفاع 1300 متر.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال تشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

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