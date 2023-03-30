"سقطت كافة الافتراءات"... التيار الوطني: سيطالب باسيل أمام المراجع القضائية المختصة بالعطل والضرر اللذين لحقا به!

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صدر عن التيّار الوطني الحرّ بيانٌ جاء فيه:

بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣ اصدرت محكمة فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية حكمها النهائي في الدعوى المقدمة من لارا منصور وايلي سماحة بوجه النائب جبران باسيل قاضيةً بردّ الدعوى عنه لعدم القانونية، معلنةً عدم اختصاصها. وكان باسيل قد اثبت أمام القضاء اللبناني زيف وزور وعدم صحة كافة المزاعم التي سيقت بحقه بهذا الموضوع، فسقطت بالتالي كافة الافتراءات التي سوّق لها كثيرون في لبنان والعالم بغية الحاق الاذى السياسي به. هذا وسيطالب باسيل أمام المراجع القضائية المختصة بالعطل والضرر البالغين اللذين لحقا به من جرائها.

مرة جديدة تنتصر الحقيقة، وسنعمل دوماً لجلائها في كل مرّة يحاولون إخفائها بالكذب والافتراء.