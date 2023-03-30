الأبيض: نمُرّ في أوقات صعبة

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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض إلى أنه, "يجب أن يكون هناك مؤشر متحرك لموضوع غسيل الكلى".



وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان"، قال الأبيض: "نحن ضد موضوع الدولرة، واستطعنا الحصول على موافقة من الحكومة نحن كوازرة صحة ان ندفع سلف لمرضى وزارة الصحة لان الغالبية العظمى لا يستطيعون دفع المبالغ".



وأضاف, "نحن نمر في اوقات صعبة يجب الحفاظ على مرضى السرطان وبرنامج التتبع ساعدنا في تأمين الادوية للمرضى، والخط ساخن 1214 في الوزارة لمساعدة المرضى على نظام التتبع".

وتابع, "من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا احد يستطيع الدفع اي مبالغ للدولة اللبنانية، ونحن كوازرة الصحة ندعم العاملين في المستشفيات الحكومية ونعمل على معالجة موضوعهم مع المصارف".