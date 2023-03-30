خاص - مَهمّة قطرية في بيروت؟

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خاص tayyar.org -

لم تهدأ محركات البحث السياسي في مسعاها لكشف اللثام عن حقيقة ما تردد عن مبادرة قطرية يجري التحضير لها أو مهمّة تُستكمل عناصرها تباعاً، تأتي في سياق استكمال المجهود الرئاسي المبذول على مستوى مجموعة الدول الخمس.



وكان مسؤولون في مكتب نائب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي قد زاروا بيروت قبل ٣ أسابيع في مهمّة استكشافية والتقوا عددا من القيادات السياسية والحزبية، تحضيرا لزيارة الخليفي الى بيروت الإثنين المقبل، في أول نشاط رسمي خارجي له بعد ترقيته من منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الى منصبه الجديد.