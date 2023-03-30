نداء الوطن: موفد قطري في بيروت قد يلتقي حزب الله... والسبب؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

على مستوى الجهود الخارجية المبذولة تحت سقف المشاورات المستمرة بين أطراف "اللجنة الخماسية"، من المقرر أن يزور موفد قطري بيروت الأسبوع المقبل للقاء رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"مسؤولين آخرين"، حسبما نقلت أوساط مطلعة، ملمحةً إلى أنّ المقصود بـ"المسؤولين الآخرين" قيادة "حزب الله" تحديداً، لمحاولة التأسيس لفرصة "التطبيع" الرئاسي مع الحزب بما يتماشى مع التطلعات العربية والدولية حيال خارطة الطريق الإنقاذية المطلوبة للبنان.



وأعربت الأوساط عن قناعتها بأنّ الجهود التي تبذلها الدوحة في الاتجاه اللبناني "ستبقى تحت سقف تنسيق المواقف مع المملكة العربية السعودية".