الديار: "صيد ثمين" في قبضة الأجهزة الأمنية... التفاصيل

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

السجالات السياسية والطائفية لن تتوقف، ومرجحة للتصعيد، «لكنها لن تؤثر في استقرار البلد في ظل جهوزية القوى العسكرية المدعومة داخليا وخارجيا من اجل انجاز مهامها في ملاحقة المخلين بالامن الداخلي والمرتبطين بشبكات الموساد وداعش، واخر انجازات مخابرات الجيش اعتقال شخصين في دوحة عرمون، وهناك تكتم على التحقيقات وارتباطات هؤلاء الخارجية، وافيد ان الرجلين كانا يقيمان في شارع مريم في دوحة عرمون قرب مركز سرايا المقاومة سابقا ويدعى احدهما «م –ع- م» وتمت مداهمة شقتهما بعد منع التجول في المنطقة واستخدام الكلاب البوليسية، وتم العثور على كميات من المتفجرات، كما صودرت الاجهزة والمعدات الالكترونية، وتبين ان احد المعتقلين «صيد ثمين» في صناعة المتفجرات والتخطيط، والتحقيقات تجري بسرية تامة.