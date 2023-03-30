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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 آذار 2023

30
MARCH
2023
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الأخبار: حلم الخصخصة مجدداً! رصاصة الرحمة على «أوجيرو»

ماذا بعد رحيل الحاكم؟

حراك أميركي في الملف الرئاسي: أزعور وبارود وابتعاد عن قائد الجيش

واشنطن - تل أبيب: وقائع ردح معلن... و«بيبي» خارج جنة بايدن

 

 

 


الديار: اللبنانيون ذاهبون الى الحرب والعرب «راجعون منها» فهل يدفعون الثمن ؟
جنبلاط: الوضع من سيىء الى اسوأ... الموظفون والمتقاعدون يعتصمون بوجه السرايا

 

 

 

 

البناء: زيلينسكي سقوط باخموت يعني أن الجيش سيفقد الروح القتالية وستفرض علينا التسوية / تأزم العلاقة بين بايدن ونتنياهو… وواشنطن تضع نتنياهو بين خياري التضحية بحلفائه أو الرحيل / رئيس أركان الجيوش الأميركية: لا نستطيع التعامل مع حرب تجتمع فيها روسيا والصين وإيران /

 

 

 



نداء الوطن: موفد قطر في بيروت الأسبوع المقبل: محاولة "تطبيع" رئاسي مع "حزب الله"
"أوجيرو" آيلة للسقوط: تَحضّروا لـ"العزلة السيبرانية"!

 

 

 


الجمهورية: باريس والرياض: لتوافق اللبنانيين

الدعم السعودي مشروط بالإصلاحات

 

 

 


اللواء: القطاع العام في الشارع اليوم.. ومصير البلديات رهن التمويل وقرار الوزير
حزب الله: لا تعهد لباسيل حول المرشح الرئاسي.. والكتائب تطوي الإشكال مع «أمل» وتُبقيه مع السلاح

 

 

 


النهار: لبنان مهدد بالانعزال... على التوقيت العالمي!

 

 

 

 

l'orient le jour: Les coulisses des contacts franco-saoudiens sur le Liban

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