الأنباء الكويتية: سامي الجميل: حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية... وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيسًا على "الحزب" وليس على اللبنانيين

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الأنباء الكويتية: قال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي أمس: «لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع فلبنان على حافة الانهيار والشعب متوتر وبحالة غضب ويأس، وهذا الشعور عام لدى كل اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق».

وأضاف: «حرصا منا على هذا البلد نوجه هذا النداء للجميع، ولا احد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين وهذا ما يخلق التوتر لأن الانتخابات خلقت توازنا يمنع من كان يعتبر انه قادر على الفرض ان يستمر به ولا يمكنه فرض رئيس جمهورية».

وتابع «هناك خارطة طريقة واحدة بإمكانها انقاذ لبنان: انتخاب رئيس جمهورية قادر على فتح ورشة انقاذ»، مشيرا الى ان حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيس على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين.

وأكد «نريد رئيسا يملك ثقتنا وثقة الآخرين وفور هذا الانتخاب لبنان لن يقوم إلا بمؤتمر وطني ببنود أساسية: المصالحة والمصارحة بين اللبنانيين».