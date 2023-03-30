روسيا اليوم: الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق وأنباء عن قصف إسرائيلي

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روسيا اليوم: قالت وسائل إعلام سورية فجر يوم الخميس، إن أصوات انفجارات سمعت في دمشق، مشيرة إلى أنه قصف إسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق.

وقالت وكالة سانا إنه يجري التحقق من طبيعة الانفجار في دمشق.



وذكر حساب على "تليغرام" يحمل اسم "يوميات دمشق" أن الدخان تصاعد في محيط حي الميدان - كفر سوسة بعد سماع أصوات قصف في سماء العاصمة.



وتتعرض الأراضي السورية لضربات جوية تقول دمشق إن إسرائيل تقف وراءها، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.

وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.