محاولة اغتصاب شابة قرب "البيال" في بيروت… ودعوات للحذر

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تعرضت شابة أول من أمس لمحاولة اغتصاب حين اعتدى عليها شاب خلال وجودها في محلة "البيال" قرابة التاسعة مساء، وتحديداً في النقطة القريبة من "كيدز موندو". وأدخلت الشابة الى المستشفى على اثر صدمة الاعتداء عليها. وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً من دون توقيف المعتدي حتى اللحظة.



الحادثة المرعبة استدعت دعوات للحذر لاسيما مع حلول المساء حين تغيب الانارة في كثير من النقاط في المحلة.

وفي السياق، أصدرت جمعية "بيروت ماراتون" بياناً موجهاً الى أعضائها الذين يقومون بالتمرينات الرياضية في المكان، متحدثة عن اجراءات وقائية ستتخذها، علماً أن الشابة ليست من فريقها.