وزير التربية اجتمع مع وفد روابط اساتذة التعليم الرسمي

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ، مع وفد من روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني الرسمي ، في حضور مدير التعليم الثانوي خالد فايد ، مدير التعليم الاساسي جورج داود ، وممثل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني فاروق الحركة ، وتم البحث في أوضاع العام الدراسي ، والإنتاجية التي تصل إلى حسابات المعلمين ، ومسار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن دعم المعلمين والعاملين في الإدارة العامة، كما كان عرض للسيناريوهات التي تستشرف المرحلة المقبلة ضمن الأيام المتبقية من العام الدراسي وصولا إلى الامتحانات الرسمية

من جهة ثانية نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي فب بيان، "ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، حول قيام وزارة التربية بالتعاقد مع ثمانمائة شخص جديد" .

وأكد المكتب أن" هذه الأخبار مختلقة ولا تمت إلى الحقيقة بأي صلة "، واعتبر أن" مروجيها يعمدون إلى تشويه صورة التعليم الرسمي بافتراءات وأكاذيب من نسج المخيلة".

ولفت إلى أن "الوزارة تحتفظ بحقها في الادعاء الشخصي على كل من يظهره التحقيق متورطا من قريب أو بعيد في هذا الأمر