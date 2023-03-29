ناجي حايك عبر redzone: فرنجية أفضل من الفراغ والحزب عم يتمدد عسكريًا بجبيل

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كشف الناشط السياسي الدكتور ناجي حايك أنّه يسعى لايجاد صيغة تقرّب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

كلام حايك أتى في برنامج redzone للاعلامية صفاء درويش عبر شاشة الـOTV والتي أكّد فيها أنه يؤيّد قيام الثنائية المسيحية للحفاظ على الحضور المسيحي الذي بدأ يتضاءل سياسيًا وعلى صعيد الصلاحيات.

حايك تخوّف عبر redzone من تمدّد حزب الله عسكريًا في جبيل، معتبرًا أنه لا يرفض الترشح على لائحة تضم الحزب في جبيل ولكن يبدو أن الحزب لا يحبّذ انضمامه بحسب تعبيره.

وبين الفراغ ووصول فرنجية لرئاسة الجمهورية أتت اجابة حايك مفاجأة اذ انه فضّل وصول فرنجية على استمرار الوضع الحالي بما هو عليه.

وكان لحايك جملة مواقف شرح من خلالها نظرته للوزير باسيل ومواقفه اضافةً لرأيه بكل من الرئيسين كميل شمعون وبشير الجميّل، تتابعونها عبر الرابط التالي