وفد من السفارة الاسبانية في زيارة لغرفة زحلة والبقاع

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زار اليوم الملحق التجاري الاسباني السيد لويس مايورل غابلدون يرافقه رئيس المجلس الاسباني اللبناني السيد طلال زهر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع وكان في استقباله الرئيس بالانابة أنطوان خاطر ورؤساء اللجان فؤاد صدقة وطوني طعمه ،المدير العام يوسف جحا، رئيسة دائرة العلاقات العامة والتدريب السيدة ماريا دياب المعلوف والمهندسة كريستيل عيد والعديد من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية و الزراعية الكبرى والصغيرة منها حيث تم عرض العلاقات التجارية بين البلدين وضرورة التعاون بمشاريع مشتركة وزيارة معارض والمساعدة في تشجيع الاستثمار والتصدير بالاتجاهين ولقد تم عرض للصناعات البقاعية حيث رأى التنوع وكيف انها تصدر الي العديد من البلدان وتخرق أسواق كبيرة حيث المنافسة الشرسة. ولقد تم الاتفاق على التواصل وان تكون الغرفة صلة وصل ومركز جيد لتفعيل التبادل التجاري والمعلومات حول الأسواق والشركات والمعارض. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتشجيع اكثر للتواصل وتقوية العلاقات الاقتصدية لما فيه خير البلدين.