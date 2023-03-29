هذه هي الملفات التي سيضعها حرفوش على طاولة الإتحاد الأوروبي...

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حط صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش عصر اليوم في العاصمة البلجيكية - بروكسيل حيث مقر الاتحاد الاوروبي، وبجعبة حرفوش عدة ملفات لبنانية هامة سيقوم بتسليمها إلى مسؤولين وأعضاء في البرلمان الاوروبي.

وأبرز الملفات التي سيطرحها حرفوش موضوع توسعة مطار بيروت الدولي بما يسمى مبنى الـ terminal 2، خصوصًا وأن هذا الملف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرات الاخبار لما يتضمن من مخالفات فاضحة وشبهات فساد.

وسيقوم حرفوش بالطلب من الاتحاد الاوروبي التحقيق في الملف ومراسلة أيرلندا البلد الأم للشركة المتعهدة للبحث والكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالصفقة المشبوهة.



إضافةً إلى ملف المطار، سيطرح حرفوش من الاتحاد الأوروبي موضوع قروض الاسكان التي تورط بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لا سيما أن الملف تم اغلاقه في لبنان دون الوصول إلى الاهداف المنشودة، كما سيقوم حرفوش بمناقشة موضوع القضاء اللبناني وعدم قدرته على لعب دوره بشفافية واستقلالية نتيجة عدة أسباب أهمها التدخلات السياسة وعدم استقلالية القضاة وتورط بعضهم في ملفات كتحويل الاموال بعد انتفاضة 17 تشرين 2019