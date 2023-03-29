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أين كان الحرص على الدور والوجود، يوم طالب النائب سامي الجميل الرئيس بري باعتماد نصاب ال65 نائباً لانتخاب رئيس البلاد؟

29
MARCH
2023
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نعم، حصل خطأ أمس في جلسة اللجان.

ونعم، حسناً فعل رئيس المجلس بالاتصال برئيس حزب الكتائب، وبالطلب من معاونه السياسي علي حسن خليل تقديم الاعتذار اليه، بمسعى من نائب رئيس المجلس.

ونعم، نبشُ القبور الدائم في اتجاه واحد، أمر مرفوض، والمصارحة للمسامحة بعد المراجعة، ولو تأخرت كثيراً، ضرورية اليوم أكثر من أي يوم مضى، حتى لا يتكرر المشهد المعيب الذي كثرت التأويلات في شأنه، بين التضخيم والتصحيح.

ولكن، مهلاً:

اين كانت الحدية التي برزت اليوم في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب سامي الجميل يوم تجاوز الرئيس نبيه بري مثلاً المادة 57 من الدستور، حين وافقت غالبية المجلس على اعادة التصويت على قانون الانتخاب الذي ردَّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بأكثرية مختلفة عن الواردة في الدستور؟

وأين كان الحرص على الدور والوجود، يوم طالب النائب سامي الجميل الرئيس بري باعتماد نصاب ال65 نائباً لانتخاب رئيس البلاد؟ وكيف كان سيهدد اليوم بتعطيل النصاب لمنع وصول مرشح 8 آذار، لو ايده بري في مطلبه، عوض ان يرد عليه بمقولته الشهيرة: “مادة اجرها من الشباك”؟

وأين كان عنفوان النائب سامي الجميل اليوم، يوم التحق حزبه بالتحالف الرباعي مع حزب الله عام 2005، ويوم قال والده الرئيس أمين الجميل في تصريح موثق ان السيد حسن نصرالله يذكره بالشيخ بيار الجميل المؤسس، لناحية حرصه على الميثاق؟

نعم، أخطأ نواب حركة أمل أمس.

ولكن، نعم أيضاً، يكفي مزايدات من الكتائب او غيرها من الاحزاب.

فسجال الامس عملياً، طيَّر الانتخابات البلدية والاختيارية حتى إشعار آخر، وهدد بوضع البلاد أمام فراغ جديد، بلدياً، والأخطر… اختيارياً، حيث ان نهاية ولاية المخاتير ستحرم اللبنانيين من إصدار اخراجات القيد وسائر الوثائق الرسمية التي غالباً ما تبدأ بورقة مختار.

 
 
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