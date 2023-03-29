الملك عبدالله استقبل بو حبيب: نؤكّد وقوف الأردن المستمرّ إلى جانب لبنان وشعبه

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استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمّان.



وتم خلال اللقاء "بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وأكد الملك عبدالله "وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق".



وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



كما تم التأكيد على "أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة".